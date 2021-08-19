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Британія передала Україні дослідницький криголам "Джеймс Кларк Росс"

Корабель перебуватиме на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Британія передала Україні дослідницький криголам "Джеймс Кларк Росс"
Криголам "Джеймс Кларк Росс"
Фото: facebook.com/ukinukraine

Британія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс".

Про це повідомила пресслужба британського посольства.

"Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам “Джеймс Кларк Росс” був проданий українській антарктичній станції “Академік Вернадський”", - йдеться у повідомленні.

Це вже другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший - це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

"Корабель "Джеймс Кларк Росс”" відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах. До речі, у 1996 році саме “Джеймс Кларк Росс” доставив першу українську місію на колишню британську станцію Фарадей", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, в лютому з нагоди 25-річчя заснування української станції ім. Академіка Вернадського президент Володимир Зеленський нагородив полярників і пообіцяв їм криголам. У липні Кабмін виділив гроші на обіцяний Зеленським криголам.

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