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За п’ятницю порушень “тиші” з боку окупантів на Донбасі не зафіксували

Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню.

За п’ятницю порушень “тиші” з боку окупантів на Донбасі не зафіксували
Фото: vchasnoua.com/

За п’ятницю, 20 серпня у зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму “тиші” не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Протягом минулої доби, 20 серпня та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, – йдеться у повідомлені.

Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню.

Окрім того, впродовж доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4315 транспортний засіб і 4500 осіб.

На причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців перевіряли 3 осіб. Виявлено 36 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 26 злочинів.

Нагадаємо, у четвер, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких – сім обстрілів і два прольоти безпілотників. Загинув український львів'янин Василь Островський.

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