У Вселенському патріархаті вважають візит Варфоломія до Києва історичною подією

У Вселенському патріархаті вважають візит патріарха Варфоломія до Києва значущим не лише для України.

Директор Управління преси та комунікацій Вселенського патріарха Варфоломія Ніколаос Папахрісту, який супроводжує патріарха під час поїздки до України, заявив, що це не пастирський візит, а "повернення" до спільного історичного курсу.

"Безсумнівно, візит Всесвятійшого Вселенського патріарха Варфоломія на землю Святого Володимира – подія особлива і важлива. І коли минуло уже 13 років з моменту попереднього візиту Вселенського патріарха в Україну, а тим часом передувало вручення Константинопольської Матір’ю-Церквою Томосу автокефалії Православній Церкві України, то це не тільки особливо, це не просто важливо, але, я б сказав, скоріше, цей візит набирає розмірів історичної події", - сказав речник патріарха в інтерв’ю виданню "Духовний фронт".

Ніколаос Папахрісту нагадав, що Вселенський патріарх приїжджає до Києва для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

"Його Всесвятість приїжджає до Києва зі свого давнього історичного престолу – Константинополя. Зі священного місця, яке дало нашій Церкві безліч святих і мучеників, де відбувалися незліченні чудеса і яке наповнене незліченими Святинями. З цього благословенного Міста Вселенський патріарх приїжджає до Києва, щоб відсвяткувати з дуже дорогим для нього вірним українським народом і передати йому благословення Матері-Церкви, від якої він прийняв більше 1000 років тому християнське хрещення. Насмілюся сказати, що це не пастирський візит, а «повернення» до нашого спільного історичного курсу, до глибших духовних відносин між Константинополем і Києвом. «Повернення» до давнього, непорушного і непохитного зв’язку Вселенського Престолу з Православною Церквою українського народу, узи, якого почалися на благословенних берегах Босфору і були освячені на берегах Дніпра", - зазначив він.

Щодо заяв представників Московського патріархату про те, що патріарх Варфоломій небажаний в Україні, то у Константинополі впевнені, що окремі дії не висловлюють думку всього українського народ.

"Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ і побажати йому, з Божою поміччю, відсвяткувати ще багато річниць незалежності своєї країни в дусі єдності, братерства і солідарності, в обстановці безпеки і миру. Далеко від військових загроз, конфліктів і конфронтацій, забезпечуючи тим самим кращі умови життя і процвітання для кожного громадянина країни", - додав Ніколаос Папахрісту.

Архієпископ Константинополя - Нового Рима і Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну сьогодні ввечері. Це третій його візит до нашої країни. У вересні 1997 року Його Всесвятість відвідував Одесу, а в липні 2008 року - Київ.

Нинішній візит перший після отримання автокефалії Православною церквою України.

21 серпня о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться урочиста зустріч патріарха Варфоломія та подячна молитва з нагоди його приїзду.

22 серпня о 9:00 на території Собору Святої Софії Київської під відкритим небом відбудеться Божественна літургія, яку очолять двоє предстоятелів: Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.