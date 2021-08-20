30 років тому, 24 серпня 1991 року, український Парламент прийняв Акт проголошення Незалежності України.

На площі Конституції, перед будинком Верховної Ради, урочисто відкрили стенд із Прапором Незалежності України.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Цей захід присвячений події, що відбулася у Раді та ознаменувала відновлення незалежної Української держави й стала точкою відліку у новітній історії України. 30 років тому, 24 серпня 1991 року, український Парламент прийняв Акт проголошення Незалежності України. Цього дня група народних депутатів внесла Прапор Незалежності України до зали пленарних засідань", - зазначається у повідомленні.

Фото: rada.gov.ua

З нагоди 10-ї річниці незалежності України Прапор Незалежності був розміщений як історична реліквія у вітрині центрального фойє будинку парламенту.

23 серпня 2017 року синьо-жовтий стяг перенесли на постійне зберігання до почесного порталу Прапора Незалежності України в адміністративному будинку Парламенту.

Сьогодні, напередодні 30-ї річниці Незалежності, стенд з прапором встановлено на площі Конституції. В урочистому відкриті композиції взяли участь спікер Ради Дмитро Разумков, народні депутати, керівництво Апарату Верховної Ради, гості, а також діти з різних регіонів України, які відпочивають у МДЦ "Артек".

"Саме з внесення Прапора Незалежності до зали Верховної Ради розпочиналися перші кроки нашої в вами вільної, демократичної, незалежної держави", - наголосив Разумков, відкриваючи стенд.

"Сьогодні український прапор майорить не лише над державними будівлями, такими як Верховна Рада, але й, на жаль, над фронтом. Водночас, він поки що не повернувся до українських Донецька та Луганська, його поки що немає над Севастополем та Сімферополем. Але це все поки що…", - додав він.

Разумков побажав, щоб нас "ніколи не полишали гордість за наш прапор і за наші дії під цим прапором".

Фото: rada.gov.ua

Нагадаємо, на гігантські прапори до 30-річчя Незалежності витратили понад 170 млн грн.