Міністр культури про знесення садиби Барбана: "Жах і сором"

"Сором – за столичну владу. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести".

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко розкритикував мерію Києва за те, що вона не змогла захистити від знесення історичний маєток Барбана на Обсерваторній вулиці.

"Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором – за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести", - написав Ткаченко у соцмережах, коментуючи дії забудовника.

"Напередодні святкування Дня Незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано", - обурився міністр.

При цьому він визнав, що будівля не мала захисного статусу, тому зробити з забудовником міністерство нічого не може.

"На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі", - сказав Ткаченко.

Водночас він розкритикував КМДА за те, що вона, "на відміну від мерів історичних українських міст та голів облдержадміністрації, не підтримала законопроект МКІП про протидію хаотичній забудові".

Нагадаємо, що навесні 2021 року біля Вокзальної площі Києва знесли 120-річний будинок Уткіна. Міністр культури тоді також бідкався і називав ситуацію "варварством".

У липні 2021 року на Січових Стрільців частково знесли модерністську будівлю "Квіти України". Роботи вдалося зупинити завдяки втручанню активістів, після чого будинок внесли до реєстру державних пам'яток.