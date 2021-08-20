Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У параді на День Незалежності вперше візьме участь радіолокаційна станція "Мінерал-У"

Станція призначена для виявлення та класифікації надводних об’єктів на відстані до 500-600 км.

​У параді на День Незалежності вперше візьме участь радіолокаційна станція "Мінерал-У"
Радіолокаційна станція "Мінерал-У"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Мобільна радіолокаційна станція "Мінерал-У" розробки державного підприємства Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація", що входить до складу "Укроборонпрому", вперше візьме участь у військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

"Мінерал-У" виготовлено для Збройних сил України в рамках державного оборонного замовлення спільно з харківським підприємством СКТБ Корпорація "УкрІннМаш".

Станція призначена для виявлення та класифікації надводних об’єктів на відстані до 500-600 км за допомогою пасивного каналу, натомість дорозвідка може здійснюватися із використанням активного каналу.

"РЛС покликана забезпечувати цілевказування для засобів ураження, передусім для берегового ракетного протикорабельного комплексу РК-360 МЦ “Нептун”, розробленого іншим підприємством Укроборонпрому – ДержККБ “Луч”. Таким чином, “Мінерал-У” є свого роду очима “Нептуна”", - зазначається в повідомленні.

Мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс, що розміщується на автомобільній платформі підвищеної прохідності Tatra 8х8, визначає несучу частоту об’єктів майже без похибки. Має підвищену чутливість приймального тракту і, як наслідок, більш високу дальність виявлення цілей, а також підвищену вірогідність класифікації цілей противника.

18 серпня мобільна РЛС "Мінерал-У" узяла участь у першій репетиції військового параду.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в параді візьме участь новий танк "Оплот", виготовлений на заводі імені Малишева.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також