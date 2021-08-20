Станція призначена для виявлення та класифікації надводних об’єктів на відстані до 500-600 км.

Мобільна радіолокаційна станція "Мінерал-У" розробки державного підприємства Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація", що входить до складу "Укроборонпрому", вперше візьме участь у військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

"Мінерал-У" виготовлено для Збройних сил України в рамках державного оборонного замовлення спільно з харківським підприємством СКТБ Корпорація "УкрІннМаш".

Станція призначена для виявлення та класифікації надводних об’єктів на відстані до 500-600 км за допомогою пасивного каналу, натомість дорозвідка може здійснюватися із використанням активного каналу.

"РЛС покликана забезпечувати цілевказування для засобів ураження, передусім для берегового ракетного протикорабельного комплексу РК-360 МЦ “Нептун”, розробленого іншим підприємством Укроборонпрому – ДержККБ “Луч”. Таким чином, “Мінерал-У” є свого роду очима “Нептуна”", - зазначається в повідомленні.

Мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс, що розміщується на автомобільній платформі підвищеної прохідності Tatra 8х8, визначає несучу частоту об’єктів майже без похибки. Має підвищену чутливість приймального тракту і, як наслідок, більш високу дальність виявлення цілей, а також підвищену вірогідність класифікації цілей противника.

18 серпня мобільна РЛС "Мінерал-У" узяла участь у першій репетиції військового параду.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в параді візьме участь новий танк "Оплот", виготовлений на заводі імені Малишева.