Організатори: декорації на Майдані мали показати всю історію України, у тому числі – Революцію Гідності

Організатори запевняють, що влада Києва була проінформована щодо монтажу декорацій та їхнього змісту.

Декорації, які 17 серпня встановили на алеї Небесної сотні у Києві, були частиною виставки про історію України від часів Київської Русі й до наших днів. Важливою частиною її була пам’ять про Революцію Гідності, пише LIGA.net з посиланням на коментар організаторів заходу.

Вони підкреслили, що влада Києва була проінформована щодо монтажу декорацій та їхнього змісту.

«Один із заступників Кличка був присутній на численних нарадах, де обговорювалася творча концепція постановки і монтаж декорацій. На запити організаторів стосовно того, чи потрібні якісь дозвільні документи від міськвлади, було отримано відповідь – ні», - стверджують організатори.

Вся постановка мала локації, присвячені періоду Київської Русі, козацтва, жахіттям Голодомору, Чорнобильській трагедії, 1991-му – року проголошення Незалежності, перемогам українських спортсменів та революціям, які відбулись у незалежній Україні. Одним з найбільш емоційних і ключових моментів мала стати реконструкція трагічних подій Революції Гідності 2013-2014 років.

Для цього планували за допомогою «суб’єктивної камери» перевести погляд глядачів від реконструкції до меморіалу, до реальних фотографій загиблих героїв і до реальної бруківки, яка зберігає пам'ять тих подій.

«Це місце в центрі Києва було обрано саме тому, що ми хотіли підкреслити важливість вулиці Інститутської для історичної пам'яті українців», - пояснили представники знімальної групи.

Що стосується кімнати з «радянським інтер’єром», то вона символізувала типову квартиру у 1991 році: по телевізору показують трансляцію Верховної Ради, де проголошують Акт Незалежності, в сусідній кімнаті вболівальник радіє перемозі київського «Динамо».

«А поруч з імпровізованими автоматами з газованою водою звучить легендарна «Червона Рута», - розповіли організатори.