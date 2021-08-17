У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні (частина вулиці Інститутської) посеред меморіалу загиблим учасникам Революції Гідності до Дня Незалежності вирішили встановити декорації для святкової постановки. Що саме там передбачається – тривалий час було невідомо, але монтувальники встановили радянські автомати з водою, холодильник з морозивом та імпровізовані стіни квартир з побутом СРСР.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлено 17:30. Усі восьмеро активістів, які були затримані під час демонтажу інсталяції вийшли з Печерського управління поліції, повідомляє "Нацкорпус".

"Провадження проти хлопців у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них наразі немає. В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили. Наразі радимося з юристами щодо наших подальших дій стосовно побиття активістів силовиками. Нагадаємо, в одного з затриманих стався вивих плеча", - йдеться у повідомленні.

Оновлення 15:32. Поліція повідомила, що кількість постраждалих з обох сторін уточнюється.

"У середмісті Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні, де відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції. На місці події зібралися громадяни, які намагалися здійснити її демонтаж. У результаті цього між ними та правоохоронцями виникла штовханина", – зазначили правоохоронці.

Наявність дозвільних документів досі з'ясовується.

Оновлення 14:53. Джерела УП в Офісі президента також сказали, що через суспільний резонанс концепцію інсталяції переглянуть. Предмети встановлювали для телевізійної зйомки.

Оновлення 14:36. В Офісі президента розповіли, що інсталяція мала показати періоди, які пройшла Україна до набуття незалежності. Предмети були встановлені тимчасово і для трансляції, повідомив речник президента Сергій Никифоров в ефірі "Україна 24", пише "Інтерфакс-Україна".

"Там повинна була пройти людина з камерою і зняти їх, жодних масових акцій не передбачалося. Після Дня Незалежності їх прибрали б. У мене немає інформації, чи був там дозвіл на розміщення", – заявив він.

За словами Никифорова, крім радянського періоду, там мали бути предмети козацької та імперської епох. Ці предмети, як передбачалося, не мали зачіпати меморіальні конструкції.

Оновлення 13:32. Інсталяцію почали ламати активісти "Нацкорпусу". Поліція затримує тих, хто ламає інсталяції. За даними кореспондента LB.ua, затримали шістьох.

Оновлено 13:22. У КМДА заявили, що місто не давало дозволу на встановлення там інсталяції. За планом, там мало бути тільки покладання квітів.

На місце прибув мер Києва Віталій Кличко, також прийшли представники Нацкорпусу. Дозвільні документи поки що не привезли. Монтувальники тим часом стали складати робочі інструменти.

Декорації затуляли портрети загиблих, повідомив у Facebook журналіст Богдан Кутєпов.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

За словами кореспондента LB.ua, спочатку на місці перебували правоохоронці, які хотіли перевірити дозвільні документи на встановлення елементів виставки. Також там був депутат Київради Олександр Погребиський.

Монтувальники експозиції відмовили йому в наданні документів, однак, за словами поліції, ці документи існують, але не на місці, їх мають привезти. Саме через наявність документів на встановлення і була подана заявка на подію і надано поліцію для охорони.

Працівники КП "Київблагоустрій" намагалися з'ясувати, чи є насправді дозвільні документи.

Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло в коментарі журналістам повідомив, що на алеї монтують декорації до 30-річчя Незалежності.

"Про саму ідею нас усно інформували, ми радили звертатися до зацікавлених сторін і попередили організаторів щодо інформування Офісу генпрокурора, бо територія під арештом і є слідчі дії, а також звертатися до родин Небесної Сотні. Письмових деталей ми не отримували, про це дізнались уже на місці", – зазначив він.

Пошивайло додав, що музей звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням надати детальну інформацію про те, що нині відбувається на алеї.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Депутатка Київради Аліна Михайлова написала у Facebook, що, згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється.

Після розстрілів активістів 18-20 лютого на Інститутській облаштували меморіал для вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні. Вулицю вислали квітами, потім там почали з'являтися пам'ятники та меморіальні таблички. Від вулиці також умовно виділили Алею Героїв Небесної Сотні, яку зробили пішохідною.