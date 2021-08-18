У заступника глави КМДА провели обшуки у справі по розкраданню коштів (оновлено)

За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн гривень.

У Києві викрили протиправну діяльність керівництва комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ". Обшуки в цій справі пройшли, зокрема, в заступника голови КМДА.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн гривень.

"Організатори «схеми» діяли через підконтрольні підприємства, які вони залучили до виконання капітальних будівельних та ремонтних робіт як підрядні організації. «Партнери» виконували роботи частково і не в повному обсязі, до того ж за суттєво завищеними розцінками. Траплялося, що деякі роботи не виконувалися взагалі, хоча зазначали, що вони «виконані»", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, впродовж 2019 року комунальники провели конкурсні торги на загальну суму понад 120 млн гривень, 30 млн грн з яких вивели у "тінь", розподіливши їх між учасниками оборудки.

Правоохоронці провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами фактичних місць мешкання посадових осіб КП та співробітників підконтрольних комерційних структур. Під час обшуків вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також печатки.

За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, заступником Віталій Кличка, в якого пройшли обшуки, є Вячеслав Непоп.

Діяльність "Житлоінвестбуд-УКБ" керується Департаментом будівництва та житлового забезпечення КМДА, діяльність якого спрямовує Непоп.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу призначено будівельно-технічні та економічні експертизи для встановлення збитків, завданих міському бюджету.

Зазначається, що щорічні видатки бюджету для утримання КП "Житлоінвестбуд-УКБ" становлять понад 1,2 млрд гривень.

Нагадаємо, у липні ДФС викрила схему розкрадання на 12 млн грн під час ремонту київських лікарень. Податкова міліція провела обшуки в КП “Інженерний центр” та КП "Житлоінвестбуд-УКБ".