У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці зрйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років", - написав він у фейсбуці і опублікував фото.

Прокопів наголосив, що це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток.

"Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?" - прокоментував він знімки.

Конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник на братській могилі учасників Жовтневого збройного повстання 1917 року.

Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

У листопаді 1917 на цьому місці поховали учасників повстання-робітників заводу "Арсенал" і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. При цьому історики припускають, що на цьому місці ховали не лише більшовиків, а взагалі всіх, хто пав у боях 1917 року. Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку й після подій 1917 року. У 1949 році радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу "совєтів".

Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014.

Фото: KievVlast Пам'ятник до демонтажу

Нагадаємо, напередодні на Алеї Героїв Небесної Сотні (частина вулиці Інститутської) посеред меморіалу загиблим учасникам Революції Гідності до Дня Незалежності встановили декорації для святкової постановки - радянські автомати з водою, холодильник з морозивом та імпровізовані стіни квартир з побутом СРСР.

В Офісі президента розповіли, що інсталяція мала показати періоди, які пройшла Україна до набуття незалежності. Предмети були встановлені тимчасово і для трансляції.

У КМДА заявили, що місто не давало дозволу на встановлення там інсталяції. За планом, там мало бути тільки покладання квітів.

Активісти почали ламати декорації, через що виникли сутички з поліцією. Кількох учасників було затримано. З ними провели роз'яснювальну роботу і відпустили. Ніяких справ проти активістів не відкривали.