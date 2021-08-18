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Сьогодні в Києві перекриватимуть рух транспорту для репетиції параду

Обмеження руху стосуються не лише центру, а й шляхів, якими військова техніка прямуватиме з місць дислокації.

Фото: КМДА

Сьогодні, 18 серпня, у Києві передбачені масштабні перекриття руху транспорту для репетиції параду військ до Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".

Обмеження руху стосуються не лише центральних вулиць, а й шляхів, якими військова техніка прямуватиме з місць постійної дислокації.

Загалом заплановано три репетиції - 18, 20 та 22 серпня. Відповідно і рух обмежуватимуть у ці дні з 15:30 до 01:15. Повний перелік вулиць опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, в цьогорічних урочистостях до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Проходження пішої колони Хрещатиком уперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів.

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