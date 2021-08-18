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На Волині селяни почубилися з поліцією через деревину

Слідчі знайшли у місцевого жителя вантажівку з сосновими колодами.

Мешканці села Башлики в Волинській області влаштували опір працівникам поліції, які приїхали за викликом лісівників.

Про це повідомляється на сайтах обласних управлінь поліції та лісового господарства.

У вівторок, 17 серпня, охорона Звірівського лісомисливського господарства у Ківерцівському районі виявили незаконну вирубку лісу. Викликали слідчих і за слідами протекторів знайшли вантажівку з деревиною у подвір'ї селянина з Башликів, якого раніше вже ловили на незаконній вирубці.

Фото: lisvolyn.gov.ua

За попередніми оцінками, сума завданих збитків становить 35 тисяч гривень, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Проте спроба обшуку у чоловіка призвела до сутички з селянами. На підмогу слідчим довелося залучати спецпризначенців поліції.

Найбільш активних учасників конфлікту ідентифікували, їм загрожує кримінальна відповідальність за ч.2 ст.342 ККУ (опір правоохоронним органам).

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Обшук все-таки провели, поліція знайшла та вилучила понад 100 соснових колод і гужовий транспорт.

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