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У Києві презентували книжку до 30-річчя патріаршого служіння Варфоломія

Книжка видана до 30-ї річниці Незалежності України.

Презентація книжки "Варфоломій І: 30 років Патріаршого служіння в контексті України" відбулася 18 серпня у Ставропігії Вселенського патріархату у Києві.

Фото: mvfund.org

Захід транслювався на сторінці місії "Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні" у фейсбуці.

Книжка видана до 30-ї річниці Незалежності України. Це спільний проект місії та Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира.

У книжці використано маловідомі в Україні греко- та англомовні джерела, а також частину документів з особистого архіву митрополита Переяславського і Вишневського Олександра.

"Це публіцистичне видання покликане розповісти широкому загалу про особу та життєвий шлях Всесвятішого патріарха Варфоломія, його зв’язок з Україною та про його особисту працю на благо українського православ’я. Річниця його обрання на патріарший престол припадає на 2 листопада цього року, отже залишилося не так багато часу і, на мою думку, візит на святкування 30-ї річниці Незалежності України, можна вважати початком святкувань річниці інтронізації Його Всесвятості Варфоломія на Вселенській Константинопольській кафедрі", - розповів екзарх Вселенського патріарха в Україні, єпископ Команський Михаїл (Аніщенко).

Фото: скрин відео

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

На запрошення президента Володимира Зеленського Вселенський патріарх Варфоломій прибуде до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності.

У неділю, 22 серпня на території собору Святої Софії у Києві Вселенський патріарх та митрополит Епіфаній очолять літургію.

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