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Біля блокпосту Станиці Луганської на День Прапора висадять "Львівський гай"

Долучитися до висадки можуть всі охочі. 

Поблизу Станиці Луганської 23 серпня, на День Прапора, стартує висадка 3 гектарів лісу в районі легендарного блокпосту "Сталінград". Садитимуть "Львівський гай" мешканці Луганської і Львівської областей.

Це символічна подяка захисникам Станиці Луганської в російсько-українській війні, йдеться на сторінці ініціативи в Facebook.

"Це не перша наша ініціатива з озеленення Луганщини, котру ми, львівські волонтери, реалізовуємо разом з луганчанами на волонтерських засадах. Ці та інші ініціативи робимо в рамках міжрегіональної програми обмінів «Змінимо країну разом»", – зазначається на сторінці ініціативи. 

Волонтери висадять сосну звичайну, садженці якої вирощені у Львівському лісовому перинатальному центрі.

Посадка розпочнеться поруч блопосту на виїзді з Макарового (поворот на Грівал) о 13 годині. Долучитися можуть всі охочі. 

Нагадаємо, селище Станиця Луганська було звільнене від окупантів 18 серпня 2014 року. Протягом наступних років поблизу населеного пункту ще відбувалися бойові зіткнення. 

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