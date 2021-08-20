​ОАСК дозволив будувати 30-поверховий комплекс на місці ринку "Деміївський" в Києві

Суд зазначив, що Історичні ареали міста на сьогодні не встановлені Мінкультури.

Окружний адміністративний суд Києва прибрав обмеження по висоті для 30-поверхового "багатофункціонального комплексу", що виросте на місці ринку "Деміївський" у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомили "Наші гроші" з посиланням на рішення суду від 6 серпня.

Зазначається, що суд визнав протиправним та скасував обмеження щодо реконструкції нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс на вул. Ізюмській,1, яка потрапляє в межі Історичного центру міста, історичного ареалу, центральної зони.

У березні 2017 року ТОВ "Манхеттен Інвест" придбало у ТОВ "Манхеттен" нежитлові будівлі, продовольчий ринок "Деміївський" загальною площею 4613 кв м.

У вересні 2019 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав "Манхеттен Інвест" містобудівні умови та обмеження (МУО) для проєктування об’єкта.

Так, пунктом 5 розділу "Містобудівні умови та обмеження", зокрема, визначено:

ділянка проектування потрапляє в межі Історичного центру міста, історичного ареалу, центральної розпланувальної зони (абзац перший);

виконати вимоги законів «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», рішення виконкому Київради від 16.07.1979 №920, розпоряджень КМДА від 17.05.2002 №979, від 12.05.2006 № 817 (абзац другий);

отримати висновок щодо проектної документації, наданої на розгляд до відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини в установленому законодавством порядку (абзац третій);

дозвіл на виконання робіт отримати згідно чинного законодавства у разі необхідності (абзац четвертий);

проектну документацію рекомендовано надати на розгляд науково-методичної ради Міністерства культури та консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини з врахуванням зауважень, викладених в протоколах рад, при доопрацюванні проектної документації (абзац п’ятий).

У межах центральної планувальної зони Києва діє обмеження по висоті не вище 27 метрів для нової забудови. "Манхеттен Інвест" звернувся до ОАСК з вимогою скасувати вказані абзаци і суд ці вимоги задовольнив.

Суд встановив, що ділянки, на яких заплановане будівництво, потрапляють до меж Історичного ареалу згідно з чинним Генеральним планом міста Києва, затвердженим у 2002 році. Разом з тим, межі та режими використання історичних ареалів мають бути затверджені Мінкультури. А відповідний наказ міністерства від 21.10.2011 "Про затвердження історичних ареалів міста Києва" зупинено. Таким чином, суд зазначив, що Історичні ареали міста Києва на сьогодні не встановлені.

Нагадаємо, згідно з виданими забудовнику містобудівними умовами та обмеженнями, висота будівель після реконструкції становитиме щонайменше 85,6 м, або орієнтовно 30 поверхів.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року суд зобов'язав забудовника знести верхні поверхи "будинку-монстра" на Подолі. Справу розглядали з грудня 2014 року.