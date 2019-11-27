Суд обязал застройщика снести верхние этажи "дома-монстра" на Подоле

Хозяйственный суд Киева 27 ноября обязал компанию-застройщика снести четыре верхних этажа "дома-монстра" на Подоле.

Об этом говорится на сайте суда.

Хозяйственный суд пришел к выводу, что ООО "Патели лизинг" ведет самовольное строительстве, так как надстройка в жилищно-офисном комплексе на улице Нижний Вал, 27-29 строится без исходных данных и разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм и других государственных стандартов.

В связи с этим ответчик за свой счет обязан снести надстройку выше восьмого надземного этажа.

Дело рассматривалось с декабря 2014 года.

Накануне решения Хозяйственного суда в Киевской горадминистрации провели пресс-конференцию, во время которой советник мэра Киева Максим Бахматов назвал этот дом "не только архитектурным безобразием, но и реально опасным зданием для тех, кто купил там квартиру", так как застройщик не учел степень огнестойкости.

Депутат Киевсовета Ольга Балицкая заявила о том, что зданием с надстройкой может рухнуть в метрополитен.

Напомним, в 2009 году в соответствии с положительным заключением ГП "Укргосэкспертиза" Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 8-этажного объекта на ул. Нижний Вал, 27-29.

Застройщик вопреки этому построил 12 этажей, но здание запретили вводить в эксплуатацию.