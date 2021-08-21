Президентський університет має запрацювати 1 жовтня 2023 року

Завершити будівництво об’єктів вишу планується в жовтні 2025 року.

У Президентському університеті освітній процес має розпочатися 1 жовтня 2023 року.

Це передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 року.

Цим документом уряд затвердив план заходів з реалізації концепції реалізації проєкту зі створення вишу.

До кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при університеті.

Згідно з планом, заходів виконання будівельних робіт першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування вищого навчального закладу і робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.

У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів перерозподілив 70 млн гривень на реалізацію проєкту "Президентський університет" у 2021 році.

31 травня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету майбутнього". Його будівництво на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд гривень.

Цей університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що найкращі викладачі "Президентського університету" мають отримувати щонайменше 4 тисячі "доларів або євро".

На початку травня Світовий банк вирішив виділити 200 млн доларів на покращення вищої освіти в Україні.