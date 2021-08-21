Нові “санкції” Росії проти українців є провокацією перед Кримською платформою, – МЗС

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах".

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких уряд Росії запровадив так звані “спеціальні економічні заходи”.

Про це йдеться на сайті МЗС.

“Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах. Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу”, – йдеться у заяві.

У МЗС такі дії Росії розглядають як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені і провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи.

“Жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права”, – додали у відомстві.

“Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишаться без відповіді”, – зазначили українські дипломати.

Нагадаємо, у Росії оновили список фізичних осіб, які потрапляють під спеціальні економічні санкції: до нього увійшли ще понад 70 осіб, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і секретар РНБО Олексій Данилов.

Також у список потрапили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль тощо.