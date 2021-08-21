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До санкційного списку Росії потрапили Кулеба та Данілов

Санкції ввели щодо понад 70 осіб.

До санкційного списку Росії потрапили Кулеба та Данілов
Фото: facenews.ua

У Росії оновили список фізичних осіб, які потрапляють під спеціальні економічні санкції: до нього увійшли ще понад 70 осіб, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і секретар РНБО Олексій Данилов.

Про це повідомила “Парламентська газета” Росії.

Крім Кулеби і Данилова, у список потрапили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль тощо.

Таким чином кількість осіб, включених до переліку, збільшилася з 849 до 922.

“Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені. Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об’єднала Кримська платформа”, – зазначив на своїй сторінці у соцмережі Faceook Дмитро Кулеба. 

“Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави”, – зі свого боку прокоментував Данілов.

Спеціальні економічні заходи передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) з РФ. 

Нагадаємо, востаннє сакнційний список проти України розширювався в грудні 2020 року. Тоді список налічував 849 осіб. У нього потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

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