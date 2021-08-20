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Сполучені Штати можуть змінити представника на Кримській платформі, - Никифоров

США на саміті мав представляти міністр транспорту Пітер Буттіджедж. 

Сполучені Штати можуть змінити представника на Кримській платформі, - Никифоров
Сергій Нікіфоров
Фото: Сергій Нікіфоров / Instagram

США можуть змінити свого представника на інавгураційному саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

"Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, але про це нехай Сполучені Штати повідомлять самі, щоб не було непорозумінь", - сказав Нікіфоров на брифінгу в Офісі президента.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело, представником США на Кримській платформі буде особа, яка відповідає за область, що має критично важливе стратегічне значення для відносин між США і Україною.

Як повідомлялося раніше, США на українському саміті "Кримської платформи" мав представляти міністр транспорту Пітер Буттіджедж. 

Нагадаємо, що саміт "Кримської платформи" стане наймасштабнішою міжнародною подією, яку коли-небудь проводили в Україні. Очікується приїзд десяти президентів іноземних держав, чотирьох прем'єр-міністрів, сімнадцяти міністрів, двох спікерів. Від Євросоюзу буде президент Європейської ради та віцепрезидент Європейської комісії, від НАТО - заступник генерального секретаря.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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