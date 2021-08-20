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США змінили представника на Кримській платформі, делегацію очолить міністр енергетики

24 серпня Дженніфер Гренгольм і Президентська делегація візьмуть участь у військовому параді до Дня Незалежності.

США змінили представника на Кримській платформі, делегацію очолить міністр енергетики
Дженніфер Гренгольм
Фото: EPA/UPG

США змінили свого представника на інавгураційній саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня. Делегацію очолить міністр енергетики Дженніфер Гренгольм.

Про це повідомили в прес-службі посольства США в Україні.

"Міністр енергетики Гренгольм очолюватиме Президентську делегацію США на саміті Кримської платформи та святкуванні 30-ї річниці Незалежності України. Разом із своїм заступником з міжнародних справ Ендрю Лайтом, міністр Гренгольм представлятиме Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи 23 серпня", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому посольством США в Україні в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що 24 серпня Дженніфер Гренгольм та члени делегації візьмуть участь у військовому параді до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності, після чого відбудеться офіційний прийом у Маріїнському палаці.

Раніше, як повідомлялося, США на українському саміті "Кримської платформи" мав представляти міністр транспорту Пітер Буттіджедж. 

Сьогодні речник президента України Сергій Никифоров повідомив,що США можуть змінити свого представника на саміті.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", представником США на Кримській платформі стане особа, яка відповідає за область, що має критично важливе стратегічне значення для відносин між США і Україною.

Нагадаємо, що саміт "Кримської платформи" стане наймасштабнішою міжнародною подією, яку коли-небудь проводили в Україні. Очікується приїзд десяти президентів іноземних держав, чотирьох прем'єр-міністрів, сімнадцяти міністрів, двох спікерів. Від Євросоюзу буде президент Європейської ради та віцепрезидент Європейської комісії, від НАТО - заступник генерального секретаря.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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