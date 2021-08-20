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США запроваджують нові санкції щодо Росії через "Північний потік-2"

Під обмежувальні заходи потраплять судно і двоє фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу.

США запроваджують нові санкції щодо Росії через "Північний потік-2"
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати запровадять обмежувальні заходи щодо судна і двох фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Держдеп представив Конгресу доповідь (адміністрації США - ред.) щодо заходів проти "Північного потоку-2", (...) в якому значиться одне російське судно і двоє росіян, пов'язаних з “Північним потоком-2", - йдеться у заяві.

Про яких саме осіб і судна йдеться, у заяві не уточнюється.

Тим часом агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляє, що адміністрація США повідомила Конгрес про запровадження санкцій проти АТ "Нобіліті" з Санкт-Петербурга. Це власник суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

Також, за даними агентства, під санкції підпали страхова компанія "Константа", а також судно постачання "Остап Шеремета".

При цьому, за інформацією агентства, США залишили в силі звільнення від санкцій компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG.

Адміністрація США за законом повинна кожні три місяці звітувати перед Конгресом про заходи, вжиті проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2". 

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