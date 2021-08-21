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Грузія візьме участь у Кримській платформі

Грузинський прем’єр Іраклій Гарібашвілі прибув до України.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Грузинська делегація візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні до України прибув прем’єр Грузії Іраклія Гарібашвілі.

“Попереду насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних, туристичних та багатьох інших питань”, – розповів керівник українського уряду.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Шмигаль додав, що Україна продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський відвідав Грузію, де підписав Декларацію Батумського саміту, схвалену главами держав Асоційованого тріо, щодо європейської інтеграції.

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