Грузія візьме участь у Кримській платформі

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Грузинська делегація візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні до України прибув прем’єр Грузії Іраклія Гарібашвілі.

“Попереду насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних, туристичних та багатьох інших питань”, – розповів керівник українського уряду.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Шмигаль додав, що Україна продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський відвідав Грузію, де підписав Декларацію Батумського саміту, схвалену главами держав Асоційованого тріо, щодо європейської інтеграції.