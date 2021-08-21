У місті Хуст Закарпатської області стався вибух на автозаправній станції, двоє осіб постраждалі.
Про це повідомили місцеві рятувальники.
“21 серпня об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст”, – йдеться у повідомленні.
Як наслідок, двоє 62-річних людей отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікувального закладу.
На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.
Нагадаємо, у 2020 році у райцентрі на півдні України стався вибух на АЗС, постраждали двоє людей.