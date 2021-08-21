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У Хусті стався вибух на автозаправці, є постраждалі

На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.

Фото: zk.dsns.gov.ua

У місті Хуст Закарпатської області стався вибух на автозаправній станції, двоє осіб постраждалі.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“21 серпня об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст”, – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, двоє 62-річних людей отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікувального закладу.

На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у 2020 році у райцентрі на півдні України стався вибух на АЗС, постраждали двоє людей.

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