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В українських судах перебуває 7 тисяч справ, пов'язаних із збройним конфліктом, – Венедіктова

З 2014 року зареєстровано 30 тисяч відповідних кримінальних проваджень.

В українських судах перебуває 7 тисяч справ, пов'язаних із збройним конфліктом, – Венедіктова
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

З 2014 року в Україні зареєстровано понад 30 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних із збройним конфліктом на сході країни.

Про це Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила під час онлайн-зустрічі із Послом із спецзавдань Майклом Козаком Офісу глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США.

У розмові також взяли участь представники Бюро з питань Європи та Євразії і Бюро з питань демократії, прав людини та праці Державного департаменту США і Посольства США в Україні.

 “З них лише понад 7 тисяч із них скеровані до суду. Нам необхідно суттєво активізувати цю роботу”, – зазначила вона. 

Венедіктова зауважила, що, крім внутрішніх процесів, відомство збирає докази для міжнародних судових інстанцій. “Тому ми мусимо нарощувати ефективність спеціалізованих команд прокурорів та слідчих, поглиблювати їхні знання та досліджувати найкращі практики, щоби притягувати до відповідальності на всіх рівнях причетних до воєнних злочинів та злочинів проти людяності”, – додала Генпрокурор.

Вона закликала американських експертів у галузі міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права долучитися до роботи Міжнародної ради експертів. 

“Також дуже корисною буде участь військових експертів, які мають досвід співпраці з міжнародними судовими органами», – зазначила Венедіктова.

Вона також повідомила, що наразі в процесі створення слідчі підрозділи у Нацполіції та Службі безпеки України – аналоги “Департаменту війни” Офісу Генпрокурора та відповідних управлінь в Донецькій та Луганській областях. 

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