Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака

"Весь процес був публічним і відкритим, наскільки нам це дозволяв закон".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про завершення слідства щодо народних депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді.

Тепер матеріали провадження відкрили стороні захисту. Після того, як адвокати ознайомляться зі справою, її передадуть до суду, йдеться в заяві Венедіктової, оприлюдненій на сайті ОГП.

Венедіктова уточнила, що матеріали сьогодні будуть відкриті Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо Козака виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча, за словами генпрокурорки, основні слідчі дії щодо нього також завершені.

"Прокурори і слідчі провели величезний обсяг слідчих та процесуальних дій, експертних досліджень і допитів, проаналізували десятки годин аудіозаписів. Деякі з доказів, які лягли в основу звинувачення щодо двох народних депутатів України, демонструвалися широкому загалу, тому кожен також міг зробити свої висновки. Весь процес був публічним і відкритим, наскільки нам це дозволяв закон", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, народним депутатам ОПЗЖ Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією висуненої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.