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Якщо Зеленський призначить голову КМДА, цій людині одразу ж буде висловлено недовіру, – Москаль

За словами юриста, РНБО теж не має права звільняти голову КМДА.

Якщо Зеленський призначить голову КМДА, цій людині одразу ж буде висловлено недовіру, – Москаль
Фото: Макс Требухов

Якщо президент Зеленський наважиться порушити норми рішень Конституційного суду та призначить головою КМДА не обраного киянами міського голову, а іншу особу, їй одразу буде висловлено недовіру. Про це повідомив на своєму сайті заслужений юрист Геннадій Москаль.

«Згідно рішення Конституційного суду №21-рп/2003 від 25 грудня 2003 року, посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) може обіймати виключно особа, яку на місцевих виборах обрали міським головою. Тобто, крім Віталія Кличка, цю посаду ніхто не може обіймати. Це рішення є обов’язковим до виконання на території України, остаточним, і не може бути оскаржене», - констатував Геннадій Москаль.

Крім того, за словами Москаля, Кличко контролює 2/3 депутатського корпусу міської ради і якщо Зеленський таки наважиться порушити норми рішення Конституційного суду і призначить головою КМДА іншу особу, цій людині одразу ж буде висловлено недовіру. Що призведе до автоматичного звільнення незаконно призначеного чиновника, пише Москаль. 

Геннадій Москаль також нагадує, що, згідно із законом “Про Раду національної безпеки і оборони”, у РНБО також нема повноважень звільняти голову КМДА.

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