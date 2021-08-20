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Арештований ексдепутат Семен Семенченко вирішив оголосити голодування

Колишньому депутату вдруге не вдалося оскаржити запобіжний захід.

Арештований ексдепутат Семен Семенченко вирішив оголосити голодування
Фото: Макс Требухов

Колишній депутат Верховної Ради Семен Семенченко оголосив голодування.

Про це повідомили на його фейсбуці після того, як Київський апеляційний суд вдруге відклав розгляд скарги на його арешт.

"Утримання мене в СІЗО - незаконне. Рішення суду, який скасував домашній арешт, - незаконне. Зараз вони бояться незаконне рішення розглянути в апеляції, бо апеляція не може його не скасувати. Тому вони вдруге переносять: перший раз - на 20 днів, другий раз - на 10 днів. На початку вересня вони вийдуть з новим клопотанням, черговий гутаперчевий суддя команду Баканова виконає, і вони на два місяці знову мене [арештують]", - обурився Семенченко.

"Буду оголошувати голодування у зв'язку із цим, і хрін ви мене зламаєте", - додав він.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу.

На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

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