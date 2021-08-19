Правоохоронці прийшли з обшуками до одного з департаментів КМДА

Подільська окружна прокуратура міста Києва разом з СБУ здійснила обшуки у приміщеннях Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Києва, обшуки також відбулися в комунальному підприємстві з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”, Комунальному підприємстві “Житлоінвестбуд-УКБ” та в офісах підрядних організацій.

“Слідством встановлено, що упродовж 2019-2021 років групою осіб, з числа керівників Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ» проведено підконтрольні тендерні закупівлі та залучено афілійовані з учасниками групи підрядні підприємства для виконання будівництва дошкільного навчального закладу у Святошинському районі, прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі, виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель у Солом’янському районі, реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі та інших об’єктів у столиці”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, загалом вказаною групою осіб за наслідками проведених підконтрольних закупівель перераховано на користь афілійованих підрядників понад 250 млн гривень.

При цьому, як встановлено слідством, роботи на вказаних та інших об’єктах будівництва проведено за завищеними цінами, частково не проведено або виконано неякісно, з порушенням вимог ДБН.

Попередній розмір збитків місцевому бюджету становить понад 30 млн гривень.

Нагадаємо, що 16 серпня відбулися обшуки в транспортному департаменті КМДА,18 серпня - в Департаменті освіти та науки КМДА.

Столична влада вважає слідчі дії, "що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади" тиском на КМДА. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ці дії спрямовані на дискредитацію влади Києва та його особисто, а кінцевою метою є його звільнення з посади голови КМДА.