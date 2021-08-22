Ворог стрiляв на Донбасi з гранатометів і великокаліберних кулеметів

У недiлю порушень не було.

Протягом суботи, 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасi зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повiдомила пресслужба ООС.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, – йдеться у повiдомленнi.

Станом на ранок недiлi, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких – сім обстрілів і два прольоти безпілотників. Загинув львів'янин Василь Островський.