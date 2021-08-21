У Сумській області під час збирання ягід у лісі заблукав 7-річний хлопчик.
Про це повідомили у ДСНС.
Хлопчик заблукав уранці 21 серпня поблизу с. Шкуратівка під час збирання бузини.
Дитину шукали рятувальники, поліцейські, кінологи, водолази, волонтери і місцеві мешканці, загалом понад 150 осіб і дві собаки.
О 17:11 хлопчика знайшли.
"Дитина у задовільному стані". - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, на Говерлі майже добу шукали 6-річного хлопчика, який поблизу Ворохти відстав від туристичної групи. Дитину знайшли живою.