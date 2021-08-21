Дитину шукали понад 150 осіб і дві собаки.

У Сумській області під час збирання ягід у лісі заблукав 7-річний хлопчик.

Про це повідомили у ДСНС.

Хлопчик заблукав уранці 21 серпня поблизу с. Шкуратівка під час збирання бузини.

Дитину шукали рятувальники, поліцейські, кінологи, водолази, волонтери і місцеві мешканці, загалом понад 150 осіб і дві собаки.

О 17:11 хлопчика знайшли.

"Дитина у задовільному стані". - повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Говерлі майже добу шукали 6-річного хлопчика, який поблизу Ворохти відстав від туристичної групи. Дитину знайшли живою.