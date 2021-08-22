​Варфоломій згадав про загиблих на Донбасі військових і лікарів у своєму виступі на форумі "Україна 30"

Вселенський патріарх Варфоломій виступив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Україна 30. Захисники".
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми згадуємо тих військових, добровольців, лікарів, які захищали цю землю, починаючи з 2013 року. І сьогодні, коли ми визнаємо і шануємо тих, хто служив у Збройних силах, ми згадуємо і тих, хто віддав найбільшу жертву за свою країну та націю...Сьогодні Константинопольська церква, яка тепер є сестринською церквою новосформованої Православної церкви України, надсилає свої благословення вашій древній країні", - сказав Варфоломій під час виступу.
Сьогодні в Києві відбувся IV Міжнародний волонтерський та ветеранський форум "Україна 30. Захисники»". У межах форуму відбулися сесії "Національна стійкість. Ветерани", "Ветерани: міжнародний досвід", "Історії успіху і лідерства у ветеранській спільноті", "Ветеранський спорт – шлях до реабілітації" .
Візит архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського патріарха Варфоломія до України розпочався 20 серпня. У столичному Михайлівському Золотоверхому соборі 21 серпня з нагоди його візиту була звершена подячна молитва (Доксологія).
У неділю, 22 серпня, зранку Вселенський патріарх разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм провели літургію у Софійському соборі.