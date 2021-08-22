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​Варфоломій згадав про загиблих на Донбасі військових і лікарів у своєму виступі на форумі "Україна 30"

"Ми згадуємо тих військових, добровольців, лікарів, які захищали цю землю, починаючи з 2013 року".

​Варфоломій згадав про загиблих на Донбасі військових і лікарів у своєму виступі на форумі "Україна 30"
Фото: Lb.ua

Вселенський патріарх Варфоломій виступив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Україна 30. Захисники".

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми згадуємо тих військових, добровольців, лікарів, які захищали цю землю, починаючи з 2013 року. І сьогодні, коли ми визнаємо і шануємо тих, хто служив у Збройних силах, ми згадуємо і тих, хто віддав найбільшу жертву за свою країну та націю...Сьогодні Константинопольська церква, яка тепер є сестринською церквою новосформованої Православної церкви України, надсилає свої благословення вашій древній країні", - сказав Варфоломій під час виступу.

Сьогодні в Києві відбувся IV Міжнародний волонтерський та ветеранський форум "Україна 30. Захисники»". У межах форуму відбулися сесії "Національна стійкість. Ветерани", "Ветерани: міжнародний досвід", "Історії успіху і лідерства у ветеранській спільноті", "Ветеранський спорт – шлях до реабілітації" .

Візит архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського патріарха Варфоломія до України розпочався 20 серпня. У столичному Михайлівському Золотоверхому соборі 21 серпня з нагоди його візиту  була звершена подячна молитва (Доксологія).

У неділю, 22 серпня, зранку Вселенський патріарх разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм провели літургію у Софійському соборі.

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