На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув військовий

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі, що збройні сили мають бути готові до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій.