Завтра у Києві заборонять рух авто низкою вулиць, маршрути громадського транспорту змінять

23 серпня під час святкування Дня Державного Прапора у Києві змінить рух громадський пасажирський транспорт.

Тимчасово заборонять транспортний рух на вулицях М. Грушевського і Володимирській. У зв’язку з цим, протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів № 6, 16, 18, повідомили у КМДА.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до Європейської площі;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул.Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Також 23 серпня із 7:00 до закінчення заходів можливі зміни у роботі автобусів №114 та 24.

Рух маршрутів буде організовано:

автобус № 114 на ділянках:

від вул. Милославської до Європейської площі;

від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метрополітену «Площа Льва Толстого».

автобус № 24 від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метрополітену «Площа Льва Толстого).

Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро «Золоті ворота», який розташований на вул. Володимирській.

Окрім того, із 16:00 до 18:00 буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Лаврській (на ділянці від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут).

Також із 22:00 22 серпня до закінчення заходів 24 серпня заборонять рух транспорту на час проведення заходів на ділянках вулично-дорожньої мережі: Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Із 06:00 23 серпня до закінчення заходів 24 серпня заборонять рух транспортних заходів на час проведення заходів на вул. Михайла Грушевського (від перехрестя вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської).

Із 06:00 23 серпня до закінчення заходу перекриють рух на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського), вул. Володимирській (від перехрестя вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), Рильському пров. (від перехрестя вул. Стрілецької до вул. Володимирської), вул. Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського пров. (крім громадського транспорту), вул. Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Леонтовича).

Окрім цього, із 06:00 23 серпня до закінчення заходу обмежать рух від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу, вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової), Кріпосний пров., вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи), вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської, вул. Лаврська до вул. Старонаводницької, вул. Старонаводницька, вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл., вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара), вул. Садова.