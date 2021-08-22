Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель

Кличко заявив, що таке у його практиці мера — вперше.

Міського голову Києва Віталія Кличка в аеропорту “Бориспіль” не пустили на зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

“Друзі! Прибув в аеропорт “Бориспіль”, де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду”, – йдеться у повідомленні.

Кличко додав, що таке у його практиці мера — вперше. “Тому цікаво: в “проєвропейському” Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!”, – сказав мер.

Нагадаємо, нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Зеленський же про Кличка сказав, що "голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти".

Після цього у столиці змінився начальник поліції – замість Андрія Крищенка київський главк очолив Іван Вигівський. Джерела LB.ua повідомляли, що зміна відбулася через те, що ОП не влаштовували робочі відносини, які склалися між Кличком і Крищенком.

Уже 16 серпня оголосили про підозру начальнику комунального підприємства ШЕУ Деснянського району в розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів. Чергові обшуки провели в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

У КМДА заявили, що системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів.

Після цього обшуки в справах, пов'язаних з комунальними підприємствами, відбувалися кожен день. 18 серпня обшукали заступника глави КМДА Вячеслава Непопа. Справа стосується розкрадань коштів, призначених для реконструкції садків і шкіл.

За тиждень, що почався 16 серпня, правоохоронці провели близько 100 обшуків у справах, пов'язаних з комунальними підприємствами і столичною владою. При цьому в КМДА заявили, що прокуратура маніпулювала інформацією про справу, за якою обшукували заступника Кличка Вячеслава Непопа.