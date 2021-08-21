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Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану та візит Зеленського до США

Глава МЗС України та заступник держсекретаря США провели перемовини телефоном.

Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану та візит Зеленського до США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, сторони домовилися взаємодіяти для здійснення подальших етапів евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку.

"Співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та висловили взаємне переконання у тому, що візит буде успішним та результативним", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом 31, а не 30 серпня, як планувалося раніше.За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, дата перемовин змістилася на день через розширення формату зустрічі президентів. Тепер буде не лише зустріч делегацій, а й перемовини президентів віч-на-віч.

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