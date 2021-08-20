Головою БЕБ призначено Вадима Мельника

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на джерела в уряді та "Слузі народу". Ці інформацію також підтвердив народний депутат “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

"Згідно моїх джерел в Кабміні головою Бюро економічної безпеки призначений Вадим Мельник", - написав Гончаренко.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

У 2014 році він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

21 грудня 2020 Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України.