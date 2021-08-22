"На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбувається як хотілося б".

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує провести зустріч в Нормандському форматі на рівні президентів.

Про це вона заявила під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Ми говорили і про Нормандський формат. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, якби цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів", – сказала Меркель.

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“Якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то це вважаю за можливе”, – зазначила вона.

Президент Зеленський готовий нас підтримувати, додала німецька канцлерка.

"Але є такі проблеми, які навів тут президент Зеленський щодо Мінських домовленостей, які не виконані. Як, наприклад, не працюють деякі КПВВ на контактній лінії. Але є й інші формати, в яких ми можемо це обговорювати. Але Тристороння робоча група має працювати", – додала вона.

Меркель також зазначила, що проблеми з виконанням Мінських домовленостей мають структурний характер.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка зустрілася з ним перед візитом до Києва, "повпливати" на українську владу.

Зі свого боку Меркель заявила, що до останнього дня на посаді буде відстоювати територіальну цілісність України.

Раніше Путін відмовився говорити із Зеленським про "Північний потік" у нормандському форматі.

Меркель не залишиться на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві, та святкування Дня Незалежності 24 серпня.

Меркель востаннє була у Москві в січні 2020 року, а в Києві - в листопаді 2018 року.