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Меркель вже прибула в Україну

Розпочалася її зустріч з президентом Зеленським.

Меркель вже прибула в Україну
Фото: EPA/UPG

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула в Україну з офіційним візитом.

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася її зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Глава держави привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.

Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка зустрілася з ним перед візитом до Києва, "повпливати" на українську владу

Зі свого боку Меркель заявила, що до останнього дня на посаді буде відстоювати територіальну цілісність України.

Меркель не залишиться на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві, та святкування Дня Незалежності 24 серпня.

Меркель востаннє була у Москві в січні 2020 року, а в Києві - в листопаді 2018 року.

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