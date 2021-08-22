У керівництві Нацполіції відбулися кадрові зміни
У керівництві Нацполіції відбулися кадрові зміни
Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи
Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи
З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими
З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими
Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах
Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

У Святій Софії відбулася божественна літургія, яку очолили Варфоломій і Епіфаній

У соборній літургії взяли участь майже 15 тисяч священиків та вірян.

Фото: Lb.ua

На території Собору Святої Софії Київської у неділю, 22 серпня відбулася божественна літургія, яку очолили Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У соборній літургії взяли участь майже 15 тисяч священиків та вірян. Серед них був п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

“Сьогодні історична мить, бо вперше Вселенський патріарх, перший серед предстоятелів Церков, прибув до України, до нашої Помісної церкви вже як до Автокефальної, самостійної Церкви-дочки”, – цитує пресслужбу ПЦУ "Релігійна правда".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Водночас митрополит Епіфаній наголосив, що серця наповнені великою радістю, коли в історичному і святому для українського народу місці, в кафедральному храмі митрополитів Київських, урочисто звершилася соборна божественна літургія, яку очолюють предстоятелі Вселенського патріархату і Православної церкви України.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

“Наше єднання у Святій Євхаристії, як і кожного разу, коли ми причащаємося Тіла і Крові Господніх, не лише нагадує про Хресну жертву Спасителя і символізує єдність Церкви, але є істинним, таємничим і реальним єднанням всіх нас, православних християн, з Главою Церкви і Спасителем Господом Ісусом Христом та одне з одним”, – наголосив предстоятель ПЦУ.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадамо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також