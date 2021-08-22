У соборній літургії взяли участь майже 15 тисяч священиків та вірян.

Фото: Lb.ua

На території Собору Святої Софії Київської у неділю, 22 серпня відбулася божественна літургія, яку очолили Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У соборній літургії взяли участь майже 15 тисяч священиків та вірян. Серед них був п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

“Сьогодні історична мить, бо вперше Вселенський патріарх, перший серед предстоятелів Церков, прибув до України, до нашої Помісної церкви вже як до Автокефальної, самостійної Церкви-дочки”, – цитує пресслужбу ПЦУ "Релігійна правда".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Водночас митрополит Епіфаній наголосив, що серця наповнені великою радістю, коли в історичному і святому для українського народу місці, в кафедральному храмі митрополитів Київських, урочисто звершилася соборна божественна літургія, яку очолюють предстоятелі Вселенського патріархату і Православної церкви України.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

“Наше єднання у Святій Євхаристії, як і кожного разу, коли ми причащаємося Тіла і Крові Господніх, не лише нагадує про Хресну жертву Спасителя і символізує єдність Церкви, але є істинним, таємничим і реальним єднанням всіх нас, православних християн, з Главою Церкви і Спасителем Господом Ісусом Христом та одне з одним”, – наголосив предстоятель ПЦУ.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадамо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.