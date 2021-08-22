На території Собору Святої Софії Київської у неділю, 22 серпня відбулася божественна літургія, яку очолили Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
У соборній літургії взяли участь майже 15 тисяч священиків та вірян. Серед них був п’ятий Президент України Петро Порошенко.
“Сьогодні історична мить, бо вперше Вселенський патріарх, перший серед предстоятелів Церков, прибув до України, до нашої Помісної церкви вже як до Автокефальної, самостійної Церкви-дочки”, – цитує пресслужбу ПЦУ "Релігійна правда".
Водночас митрополит Епіфаній наголосив, що серця наповнені великою радістю, коли в історичному і святому для українського народу місці, в кафедральному храмі митрополитів Київських, урочисто звершилася соборна божественна літургія, яку очолюють предстоятелі Вселенського патріархату і Православної церкви України.
“Наше єднання у Святій Євхаристії, як і кожного разу, коли ми причащаємося Тіла і Крові Господніх, не лише нагадує про Хресну жертву Спасителя і символізує єдність Церкви, але є істинним, таємничим і реальним єднанням всіх нас, православних християн, з Главою Церкви і Спасителем Господом Ісусом Христом та одне з одним”, – наголосив предстоятель ПЦУ.
Нагадамо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.
29 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.
У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.
16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.
У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.