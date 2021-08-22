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Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО, - Меркель

Росія є учасником конфлікту на Донбасі, заявила канцлерка Німеччини. 

Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО, - Меркель
Фото: EPA/UPG

Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Росія є учасником цього конфлікту, і тому правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів, і ми весь час саме крутимося біля цієї проблеми. Але це не новина, і це не пов'язано з тим, що я вже недовго перебуватиму на посаді, але все-таки Мінські домовленості, хоч і привели не до задовільного стану, а до деякої тиші, заспокоєння ситуації, над цим треба постійно працювати, зокрема і під час переходу до інших гравців у політиці", – заявила вона.

Нагадаємо, у квітні цього року Володимир Зеленський вкотре запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Такі ж вимоги з боку Росії звучать в ході консультацій у Мінську.

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