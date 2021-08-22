Передбачається, що вона забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 - радіо.

На території Попаснянської тергромади Луганської області закінчили будівництво телевізійної вежі, яка здійснюватиме мовлення на тимчасово окуповані території.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"«Завдяки співпраці державної та місцевої влад сьогодні у Луганській області завершено будівництво телевізійної вежі. Стратегічно важливий об’єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Також зі збудованої телевежі здійснюватиметься трансляція на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту", - зазначив Чернишов.

Конструкція вежі заввишки у 150 метрів та вагою майже 100 тонн. Передбачається, що вона забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.

Фото: minregion.gov.ua

Нагадаємо, у травні Мінреінтеграції підписало угоду про фінансування кримськотатарського дитячого каналу "ЛЯЛЄ".

Раніше в Мінкультури розповідали, що розглядають варіанти блокування сигналу з окупованих територій Донбасу та Криму.

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в окупованому Криму та частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території. У квітні Мінреінтеграції оголосило тендер для українських телерадіомовників на територію Криму. Оголошена вартість становить 4 млн гривень.