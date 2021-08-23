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За добу окупанти чотири рази відкривали вогонь

Сьогодні ворог ще не стріляв.

За добу окупанти чотири рази відкривали вогонь
Фото: pravda.com.ua

У неділю, 22 серпня, в районі бойових дій на Донбасі Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Луганського окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотника “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

З ранку понеділка, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі, що збройні сили мають бути готові до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій.

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