"Велике будівництво": на Луганщині запрацювала 150-метрова телевежа із сигналом на окуповані території

Вежа висотою 150 метрів має 50-кілометровий радіус розповсюдження сигналу.

"Одним із перших питань, яке я доручив вирішити одразу після призначення на посаду, – посилення телевізійного сигналу на тимчасово окуповану територію. Вкрай важливо, щоб жителі Луганщини по той бік лінії розмежування нас регулярно чули", – заявив очільник області Сергій Гайдай.

Дозволи на тимчасове мовлення з РТПС "Комишуваха" вже отримали АТ НСТУ (канали: UA:Перший, UA:Донбас, UA:Культура), державний телеканал ДОМ, оператор багатоканальної телевежі ТОВ "Зеонбуд" (32 найбільш рейтингові телеканали), телеканали Перший Західний та "2+2".

"Крім того, працюватимуть шість радіостанцій: «УР-1», UA:Культура, «Армія-ФМ», радіо «Промінь», місцеві: «49'параллель» та «Пульс». Радіосигнал повністю покриє окуповану частину області і сягатиме кордону з Росією", - зазначив Гайдай у Facebook.

Наразі розробляється оптимальна схема цифрового телевізійного мовлення. Згодом буде створено зони синхронного цифрового телевізійного мовлення з діючою РПТС «Бахмутівка» у Щастинському районі.

Проєкт зі зведення вежі став переможцем відкритого конкурсу проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, ще в 2018 році.

Розпочати реалізацію проєкту вдалося після старту програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зведення станції «Комишуваха» визначили як стратегічно важливий для регіону проєкт, оскільки мовлення з цієї телевежі забезпечує українським контентом 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях.

«Упродовж двох років через відсутність фінансування будівництво не розпочинали. І тільки з приходом команди Президента Зеленського цей проєкт став серед пріоритетних для держави», - йдеться у повідомленні ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що з 22 по 24 серпня по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України.