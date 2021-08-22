До Дня Незалежності 30 родинам захисників України вручили ключі від нових квартир

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України 30 родин захисників нашої держави з різних регіонів отримали ключі від квартир.

Сертифікати та ключі від нових помешкань вручали одночасно в усіх регіонах, повідомили в пресслужбі Мінрегіону.

Зокрема, на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там де ми — там Україна" сертифікати отримали шість родин ветеранів війни з Київщини.

Фото: Мінрегіон Олексій Чернишов під час вручення

"Протягом століть нам за незалежність доводилось боротися. І навіть просто зараз… Коли сім років тому нашу країну атакував ворог, — боронити спокій України, суверенітет, права та демократичні свободи — стали герої-захисники. Для мене — велика честь стояти тут поруч разом із вами. І нові квартири, які ви щойно отримали, це — найменше, що може зробити для вас держава. Для вас, і для родичів загиблих героїв. Ми в неоплатному боргу перед вами та вашими рідними", — наголосив під час вручення сертифікатів родинам захисників України Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

IV Міжнародний ветеранський та волонтерський форум, організаторами якого є Міністерство у справах ветеранів України та благодійний фонд "Повернись живим", цього року відбувся у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Захисники".

Ініціатива надання квартир захисникам до Дня Незалежності належить Президенту України.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив про відкриття на Луганщині телевізійної вежі, яка здійснюватиме мовлення на тимчасово окуповані території.