Міністри енергетики України, Німеччини та США обговорять питання транзиту газу, - Зеленський

"Може там з'являться більш конкретні речі – перехід на зелену енергетику і зелений курс України"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Києві в неділю.

"Ми справді обговорювали з канцлером питання щодо продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч. Зустрічатимуться три міністри енергетики - України, Німеччини та США. Може там з'являться більш конкретні речі – перехід на зелену енергетику і зелений курс України", - зазначив український президент.

Він зазначив, що "для України перехід на зелену енергетику потребує великих коштів і термінів".

"Тому я і хочу зрозуміти, що отримуватиме Україна і що вона може втратити після 2024 року, хто і які гарантії дасть Україні", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в ході спільної пресконференції Володимир Зеленський заявив, що не помічати, що “Північний потік-2” є зброєю, – неправильно.

Президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2".