Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими
З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими
У керівництві Нацполіції відбулися кадрові зміни
У керівництві Нацполіції відбулися кадрові зміни
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи
Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи
Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах
Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
ГоловнаПолітика

Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні

Питання розпуску парламенту президент поки не розглядає.

Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів.

Про це він розповів в інтерв'ю на телеканалі "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу", - сказав Зеленський.Так він відповів на питання журналіста "Чи є вже так званий список "на виліт" з уряду?".

При цьому він не уточнив, кого саме буде звільнено.

Щодо роботи депутатів Верховної Ради, Зеленський зазначив, що поки не розглядає питання розпуску парламенту.

"Якщо наші законодавці не будуть опікуватися своєю роботою - писати закони, прислухатися до суспільства, робити реформи, а не навпаки - боротися з президентом, з тією чи іншою реформою - антикорупційною, земельною, банківською тощо, але підтримувати суспільство - не бачу, навіщо обговорювати розпуск Верховної Ради України і зміну керівництва Верховної Ради", - сказав президент.

Нагадаємо, у 2019 році Зеленський розпустив Верховну Раду попереднього скликання, що дало йому змогу отримати у парламенті власну більшість. З того часу він неодноразово зазначав, що не збирається розпускати Раду.

Чергові вибори Верховної Ради мають відбутися у 2023 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також