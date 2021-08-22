Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів.

Про це він розповів в інтерв'ю на телеканалі "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу", - сказав Зеленський.Так він відповів на питання журналіста "Чи є вже так званий список "на виліт" з уряду?".

При цьому він не уточнив, кого саме буде звільнено.

Щодо роботи депутатів Верховної Ради, Зеленський зазначив, що поки не розглядає питання розпуску парламенту.

"Якщо наші законодавці не будуть опікуватися своєю роботою - писати закони, прислухатися до суспільства, робити реформи, а не навпаки - боротися з президентом, з тією чи іншою реформою - антикорупційною, земельною, банківською тощо, але підтримувати суспільство - не бачу, навіщо обговорювати розпуск Верховної Ради України і зміну керівництва Верховної Ради", - сказав президент.

Нагадаємо, у 2019 році Зеленський розпустив Верховну Раду попереднього скликання, що дало йому змогу отримати у парламенті власну більшість. З того часу він неодноразово зазначав, що не збирається розпускати Раду.

Чергові вибори Верховної Ради мають відбутися у 2023 році.