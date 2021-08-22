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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії

Вони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії
Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Грузії за послідовну та чітку позицію з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії.

Президентвисоко оцінив потужну підтримку Грузії ініціативи "Кримська платформа" та подякував Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

Зеленський та Гарібашвілі також домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Також вони обговорили поглиблення взаємодії у межах формату ""Асоційованого тріо" у контексті реалізації вступу країн до НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль також обговорив з грузинським прем'єром розширення інвестиційного співробітництва.

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