Меркель отримала український “Орден Свободи”

Зеленський подякував їй за тверду підтримку України у ключових питаннях.

Президент України Володимир Зеленський відзначив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою – Орденом Свободи.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Він подякував Меркель за тверду підтримку України у ключових питаннях.

“У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи. Але знайте, що в будь-якому разі, у будь-якому статусі й у будь-який час ви завжди є й будете бажаним гостем в Україні. Дякую”, – сказав Зеленський.

Зазначимо, "Орден Свободи" – державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

"Орден Свободи" є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.

Нагадаємо, сьогоднішній візит Меркель до України є її прощальним двостороннім візитом у якості федерального канцлера.