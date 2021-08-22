В Афганістані ще залишається понад 100 українців, – Єрмак

В Афганістані ще залишається понад 100 українців, евакуацію яких проведуть найближчими днями.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу “Україна24”.

"У нас в Афганістані залишається ще понад 100 українців і найближчими днями буде продовжена операція з евакуації. Ми не залишимо жодного українця в біді, в якому б куточку світу він не знаходився", – наголосив він.

Єрмак додав, що людей евакуювали фактично з бойових дій.

“Прийде час, і ми зможемо розповісти про героїзм, який проявили наші військові. Ми зможемо показати вам кадри, як відбувалася евакуація. Я думаю, що навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили. Перша жінка, яка виходила з літака, була на 8 місяці вагітності", – сказав він.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" у неділю зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 громадян нашої та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак це було складно зробити через відсутність безпечного коридору. Серед тих, хто хотів повернутися, були 12 військових. Російська пропаганда поширювала інформацію про те, що Україна їх "покинула". 18 серпня Кулеба спростував інформацію про "кинутих напризволяще українських військових в Афганістані".

22 серпня з Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями та іноземними громадянами. Літак з 83 пасажирами приземлився в аеропорту "Бориспіль", серед них – 31 українець.